Çin'den TRT'nin 'deniz ürünleri pazarı' haberine yanıt: Yalan haber yapmak 1 Nisan şakası mı? Bir devlet kanalına yakıştırmadık

Çin Başkonsolosluğu, TRT’de, Koronavirüs'ün kaynağı olduğu belirtilen yabani hayvanlar kastedilerek Çin’deki yabani hayvan satışı ve yenilmesinin devam ettiği öne sürülen habere, tepki gösterdi. Başkonsolosluk Sözcüsü, söz konusu habere "Böyle gerçek dışı video ve yalan haber yapmak, 1 Nisan şakası mı? Bir devlet kanalına yakıştırmadık" diyerek tepki gösterdi.

TRT Haber, 31 Mart'ta yayımladığı "Uyarılara rağmen Çin'deki alışkanlıklar son bulmuyor" başlıklı haberde“Koronavirüs'ün yarasa ve pangolinlerde ortaya çıktığı belirtiliyor. Özellikle pangolin Çin’de lezzetli olduğu gerekçesiyle çok tercih edilen bir hayvan” ifadeleri yer aldı. Haberde, yabani hayvan yiyenlerin görüntüleri de yer aldı.

Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TRT’nin haberini yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da etiketleyen Başkonsolosluk Sözcüsü şikayet mesajını profiline de sabitledi. Sözcü, haberde kullanılan yabani hayvan yiyen insanlar görüntüsünün Çin’de çekilmediğini, görüntülerin Endonezya’ya ait olduğuna ilişkin ekran görüntülerini de paylaştı.

Başkonsolosluk Sözcüsü’nün mesajında “TRT Haber, kullandığın video Çin’de çekilmedi. Yarasa ve pangolin soframızda yok. İlk vakası bildirilen deniz ürünleri pazarı açılmadı. Böyle gerçek dışı video ve yalan haber yapmak, 1 Nisan şakası mı? Bir devlet kanalına yakıştırmadık" ifadelerini kullandı.