Çin'den Joe Biden'a tebrik mesajı

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Çin, ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçlar açıklandıktan 6 gün sonra, ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

AFP'nin aktardığı son dakika haberine göre, Çin, ABD medyasının Joe Biden'ın seçimi kazandığını duyurmasından 6 gün sonra tebrik mesajı gönderdi.

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi. Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.

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