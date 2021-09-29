Çin'den Evergrande'ye destek: Kamu şirketleri 1.5 milyar dolarlık hisse aldı

Çin hükümetinin, zor durumdaki gayrimenkul yatırım şirketi Evergrande Group'un varlıklarının kamu şirketleri tarafından satın alınması kararı hayata geçmeye başladı.

Foreks'in aktardığına göre Çin devletinin kontrolündeki varlık yönetim şirketi Shenyang Shengjing Financial Investment Group, Evergrande Group'un Shengjing Bank'taki yüzde 19,93'lük payını 9,99 milyar yuan (1.5 milyar dolar) karşılığında satın aldı.

Shengjing Bank, Evergrande'nin ana kreditörlerinden biri konumunda bulunuyor.

Evergrande'nin varlıklarının kamu şirketleri tarafından satın alınmaya başlanması ile birlikte Evergrande Group hisseleri bugün yüzde 15 değer kazandı.