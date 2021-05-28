Çin'den AB'nin Uygur yaptırımlarına tepki: Avrupalı dostlarımız soykırımın neye benzediğini bilir

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Çin, Avrupa Birliği'nin Uygur'daki Müslüman azınlığa yapılan uygulamalar nedeniyle ülkeye yaptırım uygulama kararına sert tepki gösterdi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Avrupalı dostlarımız soykırımın ne olduğunu bilir" dedi.

Yi, "Biz Çin'de demokrasi ve insan hakları adına her şeyi yapıyoruz" dedi ve Birleşmiş Milletler'in yaptırım sürecine dahil olmadığını ifade ederek AB yaptırımlarının meşruluğunu sorguladı.

AB'nin kendilerinden kanıt istemek için temasa geçmediğini ifade eden Yi, Uygurlar için toplama kampları yapılmadığını ve "ortada bir soykırım olmadığını" iddia etti.

AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu bu ay AB-Çin yatırım anlaşmasıyla ilgili süreci durdurma kararı verdi. Yi, "Şunu vurgulamak isterin, yatırım anlaşması tek taraflı bir hatır işi değildir. İki tarafın da kazanacağı çok şey vardır. Sincan ile ilgili konular Çin'in egemenliğini ve güvenliğini etkiler" diye konuştu. Yi, "Avrupa'yı biz bir rakip olarak değil, dost olarak görmek istiyoruz" diye devam etti.

ABD'nin yanı sıra Hollanda ve Britanya parlamentoları Çin'in Uygulara yönelik uygulamalarını soykırım olarak nitelendirmişti.