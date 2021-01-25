Çin'deki maden kazasından iki hafta sonra 9 işçi daha kurtarıldı; 10 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde, 10 Ocak'ta bir altın madeninde meydana gelen patlama sonrası günlerdir toprak altında kalan mahsur kalan 22 işçiden 9'u daha kurtarıldı.

Euronews'un aktardığı habere göre, kazanın ardından toplamda 11 işçi kurtulurken, can kaybı 10 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan bir işçiye ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yentai Belediye Başkanı Chen Fei, kurtarılan 9 madencinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, yerlerinin tespit edilmesi sonrası kendilerine öncelikli olarak su ve yiyecek verildiğini açıkladı. Fei daha sonra ekiplerin 9 işçiyi madenden çıkararak hastaneye götürdüğünü ve müşahede altına alındıklarını kaydetti

Kazayı yetkililere geç bildiren maden müdürünün gözaltına alındığı kaydedildi.