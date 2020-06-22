Çin'deki köpek eti festivali başladı; aktivistler "Bu yıl son olsun" diyor

Çin'in Yulin kentinde düzenlenen köpek eti festivali hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hızlandırdığı hayvan ve insan sağlığı adımlarına rağmen bu yıl da başladı. Öte yandan katılımın az olması aktivistler için "umut verici" oldu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Çin'in Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde her yıl yapılan 10 günlük köpek eti festivali yine başladı. Covid-19 salgını nedeniyle Çin'de yaban hayatı ticareti kısıtlamaları ve hayvanları koruma adımları sürerken aktivistler de bu yılın festivalin gerçekleştiği son yıl olmasını umuyor.

Bir hayvan hakları örgütü olan Humane Society International'dan (Uluslararası Uygar Toplum) uzman Peter Li, "Umarım Yulin, sadece hayvanlar için değil insanların sağlığı ve güvenliği için de sona erer" dedi. Li, "Kalabalık pazarlarda köpek eti tüketmek ve satmak için çok sayıda bir insanın gelmesi toplum sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor" dedi.

Yeni tip Koronavirüs salgınının Çin'in Vuhan kentinde bir canlı hayvan pazarından yayıldığı düşünülüyor. Nisan ayında Çin'in Shenzhen şehri köpek eti tüketimini yasaklayan ilk şehir olmuştu.

Çin Tarım Bakanlığı da köpekleri çiftlik hayvanı kategorisinden çıkartıp evcil hayvan kategorisine ekleyerek tüketimini engelleyecek bir adım atmıştı.