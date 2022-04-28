Çin'deki Afganistan Büyükelçiliği Taliban'a devredildi

Afgan basınında yer alan haberlere göre Çin'deki Afganistan Büyükelçiliği Taliban yönetimine devredildi. Büyükelçiliğin Taliban yönetimindeki Afganistan İslam Emirliği'ne devredilmesinin ardından düzenlenen açılışa Çinli yetkililer, Afgan öğrenciler ve Çinli şirketlerin temsilcileri katıldı.

Aydınlık'ın haberine göre, Çin'in Afgan Büyükelçiliğini devretmesi, Rusya'nın Moskova'daki büyükelçiliği Taliban yönetimine devrinden kısa bir süre sonra geldi. Şimdiye kadar Çin, İran, Katar, Pakistan ve Türkiye Afganistan elçiliklerini Taliban yönetimine devretmişti.

Çin'in Afgan Büyükelçiliğini devri, Afganistan'daki yeni yönetimin tanınmasından bir önceki adım olarak da nitelendiriliyor. Çinli şirketlerin Afganistan'da maden başta olmak üzere yatırım olanaklarıyla yakından ilgilendiği biliniyor.