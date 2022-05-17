Çin'de yükseköğretim görenlerin sayısı 240 milyon oldu

Çin Eğitim Bakanlığı, Çin'in yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören kişi sayısının 240 milyona ulaştığını ve yükseköğretimde okullaşma oranının yüzde 57,8 olduğunu açıkladı.



Çin Eğitim Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında, Çin'de kayıtlı 44,3 milyondan fazla öğrencinin bulunduğu, yükseköğretimde okullaşma oranının 2021 yılında yüzde 57,8'e yükseldiği aktarıldı.



Böylece, Çin'in yükseköğretim durumunun dünyanın kabul ettiği bir evrenselleşme aşamasına girdiği kaydedildi.



Çin'de yüksek öğretim gören nüfus sayısının 240 milyonu bulmasıyla ortalama eğitim süresinin 13,8 yıla ulaşarak işgücünün kalite yapısının önemli ölçüde değiştiği ve Çin'in eğitim kalitesinin istikrarlı bir şekilde yükseldiği kaydedildi. (İHA)