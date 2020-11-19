Çin’de yetiştirilen yeşil soğan Guinness rekorlar kitabına girdi

2020 Çin Zhangqiu Yeşil Soğan Kültür ve Turizm Festivali’nde bir rekora imza atıldı. Shandong eyaletinin Jinan kentinde yaşayan bir çiftçinin, yetiştirdiği 2 metre 53 santimetre uzunluğundaki yeşil soğanı dünya rekoru kırdı.



Guinnes rekorlar kitabına giren soğanın, bugüne kadar yetiştirilmiş en uzun yeşil soğan olduğu görüldü.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Zhangqiu, yeşil soğan yetiştirme konusunda köklü bir geçmişe sahip. 1996 yılında Çin Tarım Bakanlığı tarafından “yeşil soğanların yuvası” olarak onurlandırılan bölgede 8 bin hektarda 600 milyon kilogram yeşil soğan yetiştiriyor. Halkın yeşil soğandan elde ettiği yıllık gelir ise 700 milyon Çin yuanı (106.3 milyon dolar) üzerinde.





