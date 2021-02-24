Çin'de yeni yasa: Boşanma davasında mahkeme, kadına ev işleri için yaklaşık 8 bin dolar ödenmesine karar verdi

Çin'de bir boşanma davasında erkeğin kadına beş yıllık evlilik boyunca yaptığı ev işleri karşılığıda 7 bin 700 dolar ödemesine karar verildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'de yeni yürürlüğe giren yasaya göre evlilikte çocuğun ya da yaşlı ebeveynlerin bakımını üstlenen ya da ev işinin sorumluluğunu alan kişi, partnerinden boşanma sırasında bu işlerin karşılığı olacak bir tazminat talep edebiliyor. İki tarafın rakamda uzlaşmaması durumunda mahkeme ne kadar ödeneceğine karar veriyor.

Pekin'deki bir boşanma davasında, Chen soyadlı bir erkeğin boşandığı eşine beş yıllık evlilik boyunca tüm ev işi sorumluluğunu üstlendiği için 7 bin 700 dolara karşılık gelen 50 bin yuanlık bir ödeme yapmasına karar verildi. Mahkemeye açıklama yapan kadın, beş yıl önce başlayan ve üç yıl önce biten ilişkilerinde Chen'in çocuk bakımı ve ev işlerini tamamen kendisine bıraktığını söyledi.

Çin'de yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle görülen davayla ilk defa ev işlerine maddi bir değer biçilmiş oldu.

Yeni yasa, Çin'de ev işlerinin değerinin ölçülmesi açısından tartışma konusu açtı. Çin'de bir medya kuruluşunun başlattığı ankete katılan 472 bin kişiden yüzde 94'ü ödenen ücretin gerekli, hatta yetersiz olduğunu belirtti.