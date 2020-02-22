Çin'de yeni tip Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 345'e çıktı

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 Şubat gününün sonu itibariyle 2 bin 345 olduğunu duyurdu.
Komisyondan yapılan açıklamada dün ülkede 397 yani Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bu vesileyle Çin'de doğrulanan yeni tip Koronavirüs vakası sayısı 76 bin 288'e çıktı.
Perşembe günü (20 Şubat) Çin'de 889 yeni vaka tespit edilmişti.
Salgının başladığı Hubei bölgesinde dün 106 hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu ölümlerin 90'ı Vuhan'da meydana geldi.
Dünya çapında ise şu ana kadar 77 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. Büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti. Bu hafta İran ve İtalya gibi ülkelerde ilk kez ölümlü vakalar görüldü.