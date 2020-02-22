Çin'de yeni tip Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 345'e çıktı

Dünya çapında ise şu ana kadar 77 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. Büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti. Bu hafta İran ve İtalya gibi ülkelerde ilk kez ölümlü vakalar görüldü.