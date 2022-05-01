Çin'de vakalar artıyor; Pekin önlemleri sıkılaştırdı

Çin’de Koronavirüs vakaları artarken başkent Pekin’de restoranların kapalı alanlarında yemek yasaklandı. Kamusal alanlara giriş için ise negatif Covid testi zorunlu kılındı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin’in normalde en yoğun seyahat dönemi olan beş günlük tatile bu yıl da artan Covid vakaları gölge düşürecek. Hızla bulaşan Omicron varyantı nedeniyle yetkililer vakaların artttığı şehirlerde önlemleri sıkılaştırıyor.

Başkent Pekin’de 1-4 Mayıs arasında restoranların kapalı alanlarında yemek yemenin yasaklandığı belirtildi. Pekin’de aynı zamanda 5 Mayıs itibariyle tüm kamusal alanlara ve toplu taşımaya erişebilmek için son hafta içinde alınmış bir negatif Covid tesit göstermek zorunda olacak.

Çin’de cumartesi günü 10 binden fazla yerel Covid vakası tespit edildi. Vakaların çoğunluğu Şangay’dan çıktı.