Çin'de üniversite, fakültelerden LGBTİ+ öğrencilerin listesini istedi

Çin’de bulunan Shanghai Üniversitesi’nin fakültelerine LGBTİ+ öğrencilerin bildirilmesi talimatı verdiği öğrenildi. Üniversite, LGBTİ+ öğrencilerin duygu durumunu da öğrenmek istedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Shanghai Üniversitesi tarafından fakültelerine gönderilen belge ilk olarak Çin sosyal medya uygulaması Weibo’da, daha sonra Twitter’da yayıldı.

Shanghai Üniversitesi, LGBTİ+ öğrencilerinin bildirilmesini talep eden belgeye ilişkin açıklama yapmazken ülkedeki genç insanlarda endişe yarattı.

Gönderilen belgede fakültelerden LGBTİ+ öğrencilerin “soruşturulması ve araştırılması” talep edildi. Belgede aynı zamanda öğrencilerin duygu durumu, psikolojik koşulları, sosyal çevresi gibi bilgiler de istendi.

Öğrenciler ve aktivistler, toplanan bilgilerin bu öğrencilerin hedef alınmasına yol açabileceğini söyledi.

Çin’de özellikle aktivistler olmak üzere cinsiyet ve cinsel azınlık gruplarına yönelik yetkililerin toleransı giderek azalıyor. Son yıllara kadar üniversitelerde büyüyen ve canlı bir LGBTİ+ topluluğu olduğu belirtilirken siyasi ve sosyal dengelerin değişimiyle bu durum da değişiyor. Çin’in tek büyük yıllık LGBTİ+ kutlaması olan Shangai Pride, geçen yıl tamamen bitmişti.