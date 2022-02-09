Çin'de teknoloji sektöründe çalışanın ölümü, "aşırı çalışma" tartışmasını yeniden alevlendirdi

Çin’de teknoloji sektöründe çalışan bir kişinin aşırı çalışma saatleri sonrası hayatını kaybetmesi sektörün çalışma koşullarına ilişkin tartışmayı yeniden başlattı. Şirket, çalışanın aşırı çalıştırıldığını reddetti.
The Guardian’da yer alan habere göre, Çin’de video platformu Bilibili’de çalışan 25 yaşındaki bir genç, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Çalışanın, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Ölümün ardından şirket içi gönderilen mesajda, çalışanın fazla çalıştığı iddiası reddedildi, bir önceki hafta sabah 9.30, akşam 6.30 arası çalıştığı belirtildi.
Öte yandan gencin ölüm haberi, Çin’de teknoloji endüstrisinde haftanın 6 günü sabah 9-akşam 9 süren mesailerle ilgili tartışmayı yeniden başlattı.
Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da kullanıcılar, ülkedeki aşırı çalışma trendinin tehlikelerini vurguladı. Bir kullanıcı “Bunun yaşanmasının en büyük sebebi hükûmetin umursamaması. Büyük şirketler günde 12 saat çalıştırıyor” yazdı.