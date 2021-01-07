Çin'de son beş ayın en yüksek Koronavirüs vakaları kaydedildi; yeni kısıtlamalar başladı

Çin'de Covid-19 vakalarının son beş ayın en yüksek seviyesine çıkması sonrası yeni kısıtlamalara gidildi.

Euronews'u aktardığı habere göre, Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre son 24 saatte rapor edilen 52 Covid-19 vakasının 51'i başkent Pekin'de bulunan Hebei bölgesinden geldi. Aynı bölgede bir gün önce 20 vaka rapor edilmişti.

Bu gelişmenin üzerine Hebei bölgesinde yerel yetkililer geniş çaplı Covid-19 testlerine başladı. Bölgede toplanmalar yasaklanırken, giriş ve çıkışlara yönelik kısıtlamalar getirildi.

Çin devlet televizyonu Hebei yerel yönetiminin tren istasyonlarına girişleri yasakladığını duyurdu. Söz konusu şehirde daha önce yolculardan negatif Covid-19 testi isteniyordu. Hebei bölgesindeki rakamlar da dahil olmak üzere Çin'de son 24 saatte toplamda 63 Covid-19 vakası rapor edildi. Bir önceki günü bu sayı 32 olmuştu.