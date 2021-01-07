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Dünya

Çin'de son beş ayın en yüksek Koronavirüs vakaları kaydedildi; yeni kısıtlamalar başladı

07 Ocak 2021 10:13

Çin'de Covid-19 vakalarının son beş ayın en yüksek seviyesine çıkması sonrası yeni kısıtlamalara gidildi.

Euronews'u aktardığı habere göre, Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre son 24 saatte rapor edilen 52 Covid-19 vakasının 51'i başkent Pekin'de bulunan Hebei bölgesinden geldi. Aynı bölgede bir gün önce 20 vaka rapor edilmişti.

Bu gelişmenin üzerine Hebei bölgesinde yerel yetkililer geniş çaplı Covid-19 testlerine başladı. Bölgede toplanmalar yasaklanırken, giriş ve çıkışlara yönelik kısıtlamalar getirildi.

  1. Çin'de en son 30 Temmuz'da 127 vaka tespit edilmişti. Bu tarihten sonra ülkede en yüksek Covid-19 vakaları görüldü.

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