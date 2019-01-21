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Ekonomi
BBC Türkçe

Çin'de son 28 yılın en düşük büyüme oranı

Çin ekonomisi, 2018 yılında yüzde 6,6 ile 1990'dan bu yana en düşük büyüme oranını kaydetti. Büyümenin hız kesmesinde Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının rol oynadığı belirtiliyor.

21 Ocak 2019 15:08

A woman works in a shoe factory in China
Getty Images

Çin ekonomisi 2018'de yüzde 6,6 büyüdü. Bu, 1990'dan bu yana kaydedilen en düşük büyüme oranı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yavaşlamaya başladığına işaret eden bu oran, küresel büyüme için kaygı verici bulunuyor.

Çin 2017'de yüzde 6,8 büyümüştü. Ekonomi 2018'in son çeyreğinde yüzde 6,4 büyüdü.

Bu seviye, 2009'da küresel finans krizinin zirvesinde görülmüştü.

Ekonomik büyümenin yavaşlamasında, Çin'le ABD arasındaki ticaret savaşının da önemli payı olduğu belirtiliyor.

Çin'in yavaşlayan ekonomisi
BBC
Çin'in yavaşlayan ekonomisi

İhracata dayalı büyümeden iç tüketime

Apple bu ayların başlarında gelirinin beşte birini elde ettiği Çin pazarındaki yavaşlamanın satışlarını düşüreceği uyarısında bulunmuştu.

Otomobil üreticileri ve diğer şirketler de ABD'yle yaşanan ticaret savaşının olası etkilerine dikkat çekmişti.

Çin hükümeti, bir süredir, ihracata dayalı büyümeden iç tüketimi artırmaya yönelik bir politika izliyor.

Bu çerçevede, inşaat projelerine hız verilirken; bazı vergi oranları düşürüldü, bankaların zorunlu rezerv seviyeleri de azaltıldı.

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