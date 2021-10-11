Çin'de seller nedeniyle 120 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde yoğun yağışın yol açtığı seller nedeniyle 120 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, eyalet acil durum yetkilileri, yaptıkları açıklamada, sellerden il, ilçe ve bölge düzeyindeki 76 yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 1 milyon 750 bin kişinin etkilendiğini kaydetti.

Afet nedeniyle 17 bin konut ve 190 bin hektar ekili arazinin tahrip olduğu bölgede, 120 binden fazla kişi, sel tehlikesi nedeniyle yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.

Sellerde 5 kişi hayatını kaybetmişti

Geçen hafta Linfın şehrine bağlı Pu ilçesinde yaşanan toprak kaymasında aynı araçtaki 4 polis memuru yaşamını yitirmiş, bir diğeri de yaralanmıştı. Bugün Luliang şehrinde toprak kayması nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e çıktı.

Eyalet genelinde 1000'den fazla inşaat projesine ara verildi, 160'tan fazla mesire yeri ziyarete kapatıldı.

Eyalet merkezi Taiyüen şehrindeki Çingşu ilçesinden geçen Vuma nehrinin taşması, bölgedeki baraj ve bentlerin yıkılmasına yol açtı. Nehir boyundaki 8 köyde yaşayan 15 bin kişi ile çevre yerleşimlerdeki yaklaşık 18 bin kişinin tahliye çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Ay başından bu yana mevsim normallerinin 5 katından fazla ortalama yağış alan eyalette seller nedeniyle yaklaşık 60 kömür madeni üretime ara vermek zorunda kaldı.

Çin'in en önemli kömür tedarikçisi olan eyalette üretimdeki aksamanın, kış ayları öncesi elektrik ve ısınma sıkıntısına neden olacağından endişe ediliyor.