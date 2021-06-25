Çin'de savaş sanatları okulunda yangın çıktı: Çoğu çocuk 18 kişi hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Çin'de bir savaş sanatları okulunda çıkan yangında 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin çoğunun Henan bölgesindeki Zenşing Dövüş Sanatları Merkezi'nde yaşayan ve eğitim gören 7 ile 16 yaşında çocuklar olduğu belirtildi.

Cuma erken saatlerde çıkan yangının söndürüldüğü belirtildi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

Dövüş sanatları okulunun sorumlu yöneticisi yangının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralı öğrencileler yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.