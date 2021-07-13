Çin'de otel çöktü: 8 ölü

T24 Dış Haberler
Çin'in Suzhou kentinde bulunan Siji Kaiyuan Otel'in bir bölümü çöktü. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Salı sabahı itibariyle 14 kişinin kurtarıldığı da bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, pazartesi çöken binanın enkazı altında kaldığı tespit edilen 9 kişiyi bulmaya çalışıyor.
Devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre binanın neden çöktüğü inceleme altına alındı.
Siji Kaiyuan Otel 2018 yılında açılmıştı. Binanın çöken bölümünün 3 katlı olduğu ve 54 odasının bulunduğu belirtildi.