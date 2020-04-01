Çin'de orman yangını: 18 itfaiyeci hayatını kaybetti

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Çin'in güneybatısında çıkan büyük orman yangınıyla mücadele eden 18 itfaiyeci ve bir rehber hayatını kaybetti.

Devlet televizyonunun paylaştığı görüntülerde Şiçang kentinin dağlık kısmında çıkan yangının giderek büyüdüğü ve duman bulutunun şehri kaplamaya başladığı görülüyor.

Yangın pazartesi günü saat öğlen üç sularında başladı. Şehrin yönetimi, yangının Şiçang'ın güvenliğini direkt olarak tehdit ettiğini ifade etti.

Yangınla mücadele için 140 itfaiye aracı ve 900 itfaiyeci görevlendirildi. 2 binden fazla görevlinin kurtarma çalışması yürüttüğü belirtilirken, bin 200'den fazla vatandaş evlerinden tahliye edildi.

18 itfaiyeci yangınla mücadele ederken hayatını kaybetti.