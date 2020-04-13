Çin'de McDonald's Afrikalılardan özür diledi

Afrikalıların Koronavirüs yaydığı söylentisi nedeniyle Çin'in Guangzhou kentindeki McDonald's şubelerinden birine siyahların girişine izin verilmemesi üzerine fast food devinin Çin yönetimi özür diledi.

Şirket, şubenin Pazar günü yarım gün kapatılarak çalışanlara "çeşitlilik ve kapsama" konulu eğitim verildiğini duyurdu.

Guangzhou'da büyük bir Afrikalı nüfus olduğu ve bunların ayrımcılığa maruz kaldığı ifade ediliyor.

Çin dışişleri bakanlığından bir sözcü Pazartesi günü bir açıklama yaparak Çin'in tüm yabancılara eşit davrandığını belirtti, ancak sözcü, yetkililerin yeni önlemler alacağını da ekledi.