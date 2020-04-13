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Dünya
BBC Türkçe

Çin'de McDonald's Afrikalılardan özür diledi

'Afrikalılar Koronavirüs yayıyor' iddiası sonrası restorana siyahların girişine izin verilmemişti

13 Nisan 2020 23:30

Afrikalıların Koronavirüs yaydığı söylentisi nedeniyle Çin'in Guangzhou kentindeki McDonald's şubelerinden birine siyahların girişine izin verilmemesi üzerine fast food devinin Çin yönetimi özür diledi.

Şirket, şubenin Pazar günü yarım gün kapatılarak çalışanlara "çeşitlilik ve kapsama" konulu eğitim verildiğini duyurdu.

Guangzhou'da büyük bir Afrikalı nüfus olduğu ve bunların ayrımcılığa maruz kaldığı ifade ediliyor.

Çin dışişleri bakanlığından bir sözcü Pazartesi günü bir açıklama yaparak Çin'in tüm yabancılara eşit davrandığını belirtti, ancak sözcü, yetkililerin yeni önlemler alacağını da ekledi.

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