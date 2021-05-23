Çin'de maraton sırasında fırtına çıktı; 21 koşucu hayatını kaybetti

Çin'de gerçekleşen maraton koşusu sırasında dolu, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle dağlık bölgede koşan 21 kişi hayatını kaybetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu bölgesinde düzenlenen maratonda, koşucular ağır bir fırtınaya yakalandı. Fırtına nedeniyle şu ana kadar en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 700'den fazla arama kurtarma personeli bölgeye gönderildi.

Maratonun gerçekleştiği Baiyin şehrinin belediye başkanı Zhang Xuchen, "Öğleden sonra yarışın yüksek rakımlı bölgesi bir anda hava felaketinden etkilemdi. Kısa zaman içinde dolu, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar meydana geldi" dedi.

Dağlık bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye devam etmesinin arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Olayın ardından yarışmayı düzenleyenlere "Hava durumu tahminlerine bakmamış mıydınız?" diye tepki gösterildi. Baiyin yetkilileri, basın toplantısında kamuoyundan özür diledi.