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Dünya

Çin de Libya operasyonuna tepkili

Rusya'nın ardından Çin de, ABD ve Avrupa ülkelerinin Libya'ya yönelik operasyonuna tepki gösterdi.

20 Mart 2011 02:00

T24 - Rusya'nın ardından Çin de, ABD ve Avrupa ülkelerinin Libya'ya yönelik operasyonuna tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, hava harekâtından üzüntü duyduklarını belirterek, "Uluslararası ilişkilerde güç kullanımına kesinlikle karşı çıkıyoruz" ifadesini kullandı.  

Açıklamada, "Çin'in Libya'da sivil kayıpların artmamasını ve durumun mümkün olan en kısa sürede istikrar kazanmasını umduğu" bildirildi.

Çin, Libya'da Muammer Kaddafi'yi durdurmaya yönelik tüm adımların atılmasını öngören karar tasarısına çekimser oy veren beş ülkeden biri.

Oylamada Çin'le beraber çekimser oy veren Rusya da, Batılı güçlerin Libya'ya askeri operasyon başlatma kararını üzüntüyle karşıladığını açıklamıştı. 

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