T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de LEGO bloklarının sahtesini yapan kişiye 6 yıl hapis ve 14 milyon dolar para cezası

Şangay mahkemesi, suçun telif hakkı yasasının "ciddi" bir ihlali olduğunu kaydetti

30 Aralık 2020 22:11

Çin'de mahkeme, LEGO oyuncak bloklarının lisanssız kopyalarını yapan Çinli bir girişimciye verilen 6 yıl hapis cezasını onadı.

Sputnik'te yer alan habere göre Şanghay'daki Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, 300 milyon yuan (46 milyon dolar) değeceza

hapis

rinde LEGO bloklarının lisanssız kopyalarını yapan Çinli bir girişimciye verilen 6 yıl hapis ve 90 milyon yuan (14 milyon dolar) para cezasının onaylandığı belirtildi.

Çetenin diğer üyelerine verilen 3 ila 4,5 yıl hapis cezaları da onandı.

Çetenin, 2015'te LEGO kopyalarını yapan ve bunları "Leping" markası altında satan bir fabrika kurduğu ifade edildi.

Şangay mahkemesi, suçun telif hakkı yasasının "ciddi" bir ihlali olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

ÇinLEGOcezahapistelif
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24