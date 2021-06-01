Çin'de kuş gribinin H10N3 türü, ilk kez bir insanda tespit edildi!

Çin'in Jiangsu bölgesinde, kuş gribinin H10N3 türü, ilk kez bir insanda tespit edildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkenin Jiangu bölgesinde ateş şikâyetiyle hastaneye giden 41 yaşındaki bir adamda kuş gribinin H10N3 türünün tespit ediliğini açıkladı.

Durumunun stabil olması sonucu hastaneden taburcu edilen adamın, nasıl enfekte olduğu hâlâ tespit edilmedi. Hastanın temas ettiği insanlarda virüs tespit edilmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, H10N3 virüsünün düşük patojenik ya da daha az ağırlıkta geçtiğini açıkladı. Virüsün geniş çapta yayılma riskinin düşük olduğu belirtildi. Sağlık Komisyonu, daha önce hiçbir insansa H10N3 virüsü tespit edilmediğini açıkladı.

Gıda ve Tarım Organizasyonu'nun Sınıraşan Hayvan Hastalıkları Acil Durum Merkezi Asya ve Pasifik Ofisi'nden Filip Claes "Bu çok yaygın bir virüs türü değil" dedi. Claes, yeni tespit edilen vakadaki virüsün genetik verilerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.