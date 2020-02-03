Çin'de Koronavirüs salgını nedeniyle 10 günde inşa edilen hastane ilk hastalarını kabul etti

Çin’de Koronavirüs salgının giderek yayılması üzerine inşasına başlanan ve sadece 10 günde tamamlanan yeni hastane ilk hastalarını kabul etmeye başladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinde inşasına 10 gün önce başlanan bin yataklı Huoshenshan Hastanesi kapılarını açtı. Devlet medyasının aktardığına göre ilk hastalar tesise giriş yaptı. Ancak hastaların kimliklerine ya da sağlık durumlarına dair detay verilmedi.

7 bin kişilik bir inşaat ekibi tarafından tamamlanan hastanede 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. 60 bin metrekare büyüklüğündeki hastanenin yaklaşık yarısı izolasyon ünitesinden oluşuyor. Odalarla koridoru birbirine bağlayan çift taraflı kabinler, sağlık ekiplerinin odaya girmeden ilaç, maske gibi malzemeleri iletmesine olanak sağlayacak.

Hastane ayrıca özel bir havalandırma sistemine ve dışarıdan uzmanlarla iletişim kurmaya yarayacak bir video sistemine sahip.

Hastane inşaat sürecinde böyle görünüyordu

Robotlar da görev yapacak

The Paper adlı gazetenin aktardığına göre hastanede özel ‘tıbbi robotlar’ da görev yapacak. Bu robotların ilaç verme, test örnekleri taşıma gibi görevleri yürüteceği belirtiliyor.

Çin yönetimi Vuhan’a 1400 kişilik bir sağlık ekibi sevk etmişti. Ekipteki askeri doktorların ve hemşirelerin bir kısmının, SARS ve diğer salgınlarla mücadele konusunda deneyim sahibi oldukları vurgulanmıştı.