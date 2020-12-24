Çin de Koronavirüs mutasyonuyla Britanya'ya uçuşları durduran ülkeler arasına girdi

Çin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek için Britanya ve Çin arasındaki uçuşlara yasak getirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Britanya'da tespit edilen Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan türüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Vang, Covid-19'un mutasyonuna karşı alınan tedbirler kapsamında Britanya ve Çin arasındaki tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Britanya'da Covid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığının açıklanması üzerine aralarında Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'nın olduğu 40'tan fazla ülke, seyahati durdurmuştu.