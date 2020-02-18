Çin'de Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 1869 oldu; 780 milyon kişinin karantina altında yaşadığı tahmin ediliyor

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Çin’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı bin 869'a yükselirken, dünya çapında da virüs bin 873 kişinin ölümüne sebep oldu. CNN'in yaptığı analiz sonucunda Çin'de yaklaşık 780 milyon kişinin karantina altında yaşadığı ortaya çıktı.

Çin'de ve dünyada tespit edilen Koronavirüs vakaları 70 bini aştı. Hafta sonu Kamboçya'da boşaltılan cruise gemisi Westerdam'dan inen bir kişide Koronavirüs tespit edilmesi ve bu yolcuların 3 ayrı kıtaya dağılması hastalığın daha da yayılabileceği konusunda endişeler yarattı.

Çin'de hastalığın daha da çok yayılmasını engellemek için alınan sert önlemler sürüyor. Salgının başladığı Hubei bölgesinde pazar günü yeni önlemler alındı; kişisel araçların kullanımına kısıtlamalar getirildi ve birçok kamu binası kapatıldı. Bazı site ve apartmanlara giriş-çıkışlar yasaklandı.

CNN International'ın tahminine göre yaklaşık 780 milyon kişi, yani neredeyse ülkenin yarısı karantina altında yaşıyor.

Cumartesi günü Avrupa'da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm Fransa'da görülmüştü. Şu ana kadar Çin dışında Fransa, Tayvan, Filipinler ve Japonya'da birer ölümlü vaka görüldü.