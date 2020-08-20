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Dünya

Çin’de kömür madeninde patlama: 7 ölü, 9 yaralı

20 Ağustos 2020 19:45

Çin’de kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.  

Çin’in Shandong eyaletine bağlı Jiaxiang kentinde bulunan Liangbaosi Kömür Madeni’nde meydana gelen patlama sonucu 7 madenci hayatını kaybederken, 9 madenci ise yaralandı.

Hükümet yetkilileri yaptığı açıklamada, patlama sırasında madende toplam 19 madencinin olduğunu dile getirdi. Patlamanın yerel saat ile sabah 06.55’te yaşandığını aktaran yetkililer, tüm madencilerin 09:30’da madenden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yetkililer, 7 madencinin hastanede hayatını kaybettiğini, 9’unun tedavi altında olduğunu açıkladı. Hükümet yetkilileri, 1 madencinin ise sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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