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Dünya

Çin’de kilolu öğrencilere "sağlıklarına dikkat etsinler" gerekçesiyle düşük not verilecek

12 Ekim 2020 23:30

Çin’in Şansi eyaletindeki Changzhi kentinde, normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği belirtildi.

Daily Mail'in haberine göre yetkililer, bu kararın öğrencileri "sağlıklarına dikkat etmeleri" konusunda teşvik edeceğini düşünüyor.

Karar, yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı "haksız" ve "anlamsız" olarak eleştirmesiyle tepki çekti. Çin’de 18 yaşın altındaki nüfusunun yarısından fazlası şu anda miyop olduğu ifade ediliyor. Bundan da en çok lise öğrencilerinin etkilendiği belirtiliyor.

Yeni politikaya göre, öğrenciler görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere "fiziksel uygunluk" seviyeleri açısından değerlendirilecek ve not verilecek. Öğrencilerin lise giriş sınavının bir parçası olan değerlendirmeler, toplam notlarının yüzde altısını oluşturacak.

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