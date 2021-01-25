Çin'de karantinaya alınan şehirde gıda ve ilaç kıtlığı yaşanıyor

Çin'de artan Koronavirüs vakaları nedeniyle bir hafta önce karantinaya alınan 400 bin nüfuslu Tonghua kentinde gıda ve ilaç kıtlığı yaşanmaya başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo'ya yazan Tonghua vatandaşları iki ya da üç gün yetecek yiyecekleri kaldığını söyledi. Bir kullanıcı gıda stoklarının bittiğini yazarken başka biri de yedi aylık hamile olduğunu ancak hastanede kontrollerinin yapılamadığını söyledi.

Şikâyetler üzerine açıklama yapan Tonghua Belediye Başkan Yardımcısı "Dağıtım kapasitesini artırmak ve tedariği artırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Yetkili, pandemiyle mücadele deniyle iş gücünde eksiklik oluştuğunu söyledi.

Karantinaya alınan şehirde bu ay toplam 246 Koronavirüs vakası tespit edildi.