Çin'de ilk Omicron vakası tespit edildi

Çin’in kuzeyinde yer alan Tianjin şehrinde ülkenin ilk Omicron varyantı vakası tespit edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin yetkilileri ülkedeki ilk Omicron varyantının yurt dışından gelen bir kişide tespit edildiğini, kişinin ülkeye geldiğinde hiçbir Covid semptomu göstermediğini söyledi. Hastanın karantinada olduğu, belirlenen bir hastanede tedavi edildiği belirtildi.

Çin’in doğusunda bulunan Zhejiang eyaleti ise bu yılın ilk yerel vaka kümesiyle mücadele ediyor. Eyalette, Delta varyantının yaygın olduğu biliniyor. E-ticaret devi Alibaba ve çok sayıda büyük şirketin bulunduğu Zhejiang’da fabrikalar üretime ara verdi.

Pekin Kış Olimpiyatları’na hazırlanan Çin’de dünyanın dört bir yanında gelecek isimlerle Covid salgınında neler olacağı merak ediliyor.