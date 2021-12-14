T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de ilk Omicron vakası tespit edildi

Pekin Kış Olimpiyatları’na hazırlanan Çin’de dünyanın dört bir yanında gelecek isimlerle Covid salgınında neler olacağı merak ediliyor

14 Aralık 2021 07:28

Çin’in kuzeyinde yer alan Tianjin şehrinde ülkenin ilk Omicron varyantı vakası tespit edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin yetkilileri ülkedeki ilk Omicron varyantının yurt dışından gelen bir kişide tespit edildiğini, kişinin ülkeye geldiğinde hiçbir Covid semptomu göstermediğini söyledi. Hastanın karantinada olduğu, belirlenen bir hastanede tedavi edildiği belirtildi.

Çin’in doğusunda bulunan Zhejiang eyaleti ise bu yılın ilk yerel vaka kümesiyle mücadele ediyor. Eyalette, Delta varyantının yaygın olduğu biliniyor. E-ticaret devi Alibaba ve çok sayıda büyük şirketin bulunduğu Zhejiang’da fabrikalar üretime ara verdi.

Pekin Kış Olimpiyatları’na hazırlanan Çin’de dünyanın dört bir yanında gelecek isimlerle Covid salgınında neler olacağı merak ediliyor.

çinkoronavirüsyurt dışıgeldiomicroncovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24