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Dünya

Çin'de ikinci dalga paniği: Bazı vatandaşların başkent Pekin'den çıkması yasaklandı, ulaşım hizmetlerine yasaklar getirildi

16 Haziran 2020 11:22

T24 Dış Haberler

Çin'de 'ikinci dalga' endişeleri büyürken Pekin, Koronavirüs'ün tekrar başka bölgelere yayılmasını önlemek için "hastalığı bulaştırma riski yüksek" vatandaşların başkentten çıkmasını yasakladı ve bazı ulaşım hizmetlerini durdurduğunu duyurdu.

Ülkenin bir başka büyük kenti Şanghay, Pekin'den gelen bazı ziyaretçilerin 2 haftalığına karantinaya alımasını talep etti. 

Pekin'de dün 27 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Böylece başkentte geçen perşembeden bu yana görülen vaka satısı 106'ya ulaştı. Şubat'tan bu yana yaşanan en ciddi vaka artışını gösteren bu rakamlar, ülkede ikinci bir dalga yaşanabileceğine dair panik yarattı.

Pekin Şehir Yönetimi Sözcüsü Şu Hejiyan, "Pekin, Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için en cesur, kati ve sert önlemleri alacak" dedi. 

Ülkede salgın, et ve sebze satılan Şinfadi'deki toptan satış pazarında tekrar baş gösterdi.

Pekin yönetimi dün başkentteki 22 mahalleyi "orta riskli bölge" ilan etti. Bu bölgelerde yoğun önlemler alınıyor 

Şehir dışına giden tüm taksi ve özel araba servisleri durduruldu. Pekin ve yakınlarında uzun yol hizmetleri veren otobüs terminalleri kapatıldı. Havalimanına ring yapan bazı servisler de önlendi.

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