Çin'de hayvan pazarları yeniden açıldı

Çin'de virüsün yayılma oranının düşmesinin ardından ülkenin Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı belirtildi. Koronavirüs'ün (Covid-19) 'Çin'in Vuhan şehrinde bir hayvan pazarında ortaya çıktığı' iddiası dünyanın gündeminde geniş yer tutmuştu.

Söz konusu pazarlarda kediler ve köpekler, paslı kafeslere sıkıştırılırken, yarasalar ve akrepler yeniden satışa sunuldu. Binlerce kişinin pazarı ziyaret ettiği bildirildi.

Dongguan'da açılan hayvan pazarında ise yarasaların ve akreplerin insan tedavisinde kullanılmasına yönelik reklamı yapılan bir afiş görüldü.

Hayvan pazarlarının, Koronavirüs öncesindeki gibi aynı şekilde faaliyete geçtiği belirtilirken, tek farkın güvenlik görevlilerinin fotoğraf çeken kişileri durdurmaya çalışması olduğu öne sürüldü. (DHA)

TIKLAYIN - Merkel'e 8 yıl önce sunulan rapordan: SARS-Koronavirüs mutasyona uğrayacak, Asya'da bir hayvan pazarında çıkacak, tüm dünyayı saracak, üç yıl sürecek

TIKLAYIN - Ölümcül hastalıklara neden olan virüsler neden yarasalarda ortaya çıkıyor?