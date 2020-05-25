Çin'de gece hayatı da normalleşmeye başladı; gece kulüplerinde maske, dezenfektan ve ateş ölçer dönemi

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de vaka sayısı gittikçe azalırken hayat da aşamalı olarak normale dönüyor. Son olarak gece kulüplerinin açılmasıyla gece hayatı da maskeler, dezenfektan ve tek kullanımlık bardaklarla hareketlenmeye başladı.

Reuters'ın aktardığına göre, normalleşme sürecinin başladığı Çin'de gece kulüpleri açıldı. 2 aydan uzun süredir kapalı olan kulüpler yeni önlemler uygulanıyor.

Kulüplere girişte ziyaretçilerin ateşleri ölçülüyor. Kulüp personeli için maske ve eldiven takmak zorunlu kılınırken pek çok müşteri de önlem olarak maske takmayı sürdürüyor. Kulüplerde cam bardak yerine tek kullanımlık plastik kullanılmaya başlandı. Tuvaletler ve kapı kolları ise saatte bir dezenfekte ediliyor.

Çin'de son günlerde hiç yeni Koronavirüs vakası kaydedilmezken dün 11 yeni vaka tespit edildi.