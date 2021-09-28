Çin'de elektrik kesintileri: Evler elektriksiz kaldı; fabrikalarda üretim durdu

Çin’in kuzeydoğusunda meydana gelen elektrik kesintileri, çok sayıda evi elektriksiz bırakırken fabrikalarda da üretimi durdurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin’in kuzeydoğusunda sonbahar soğuklarının başladığı bölgede yaşayanlar, elektrik kesintileri yaşandığını vurgulayarak hükümetten tedariği yeniden sağlamasını istedi.

Talebin en çok arttığı saatlerde kontrollü dağıtım çözümleri denense de Changchun gibi şehirlerde kesintiler daha sık ve uzun süreli olmaya başladı.

Çin’deki elektrik sıkıntısı, kömür tedariğinin darlığı ve sertleşen emisyon standartları olarak açıklandı.

Elektrik kısıntısı nedeniyle fabrikaların bazılarında üretimin durması, yaklaşan yeni yılda ürün taleplerinin karşılanamaması endişelerini doğurdu.

Elektrik kesintisi 100 milyona yakın kişinin hayatını olumsuz etkilemenin yanı sıra aralarında Apple ve Tesla'ya üretim yapan fabrikaların da olduğu çok sayıda tesiste, üretim durma noktasına geldi.