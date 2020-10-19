Çin'de donmuş gıda paketinde canlı Koronavirüs bulundu

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Qingdao kentinde bir vaka kümesinin kaynağını araştırırken bir marketin dondurulmuş gıda reyonunda canlı Koronavirüs izine rastladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in Qingdao kentinde 55 gün yerel Koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanmamasının ardından geçen hafta yeni vaka kümeleri oluşmaya başladı. Yetkililer, vakaların kaynağının izini sürmek için araştırma yaptı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yapılan araştırma sonucunda, bir donmuş gıda paketinde canlı Koronavirüs tespit etti. Donmuş gıda yüzeyinde Koronavirüs örnekleri bulunmuş olsa da daha önce hiç canlı virüs tespit edilmemişti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bu zamana kadar gıda paketlerinden alınan 2 milyondan fazla örnekte 22'sinin pozitif çıktığını açıkladı.

Qingdoa'daki vakalarda donmuş gıda paketlerinin bir rolü olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer, paketten bulaş riskinin düşük olduğunu söylüyor.