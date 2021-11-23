Çin'de doğum oranı 1978'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Çin’de doğum oranı 1978 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nden sunulan verilere göre, 2020’de 1000 kişi başına 8.5 doğum yaşandı. Bu rakam, yıllar sonra ilk defa 10’un altına düşmüş oldu.

Ülkedeki doğum ve ölümleri barındıran nüfus büyüme oranı 1.45’te kaldı.

Çin’de yıllar süren nüfuda müdahaleci politikaların ardından hükûmet potansiyel bir nüfus düşüşü riskiyle karşı karşıya.

Veriler, doğum oranındaki düşüşün nedenini göstermese de nüfus istatistikleri bilimiyle ilgilenenler, aile geçindirme masraflarının artışıyla ilgili olabileceğini söylüyor.