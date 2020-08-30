Çin'de doğum günü kutlamasının yaşandığı bina çöktü: 29 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Şansi bölgesinde bir restoran bilinmeyen bir sebeple çöktü. Mekânda bir doğum günü kutlaması olduğunu açıklayan yetkililer 29 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dün gece yaşanan olayda iki katlı binanın enkazının altında çok sayıda insan kaldı. Yetkililer restoranda bir doğum günü kutlaması olduğunu açıklarken ilk belirlemelere göre 29 insanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi olay yerine gelirken 7 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Enkaz altından 57 insanın çıkarıldığını açıklayan yetkililer 21 insanın da hafif sıyrıklıklarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olay yerine gelen Şansi bölgesel yönetiminden üst düzey yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.