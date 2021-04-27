Çin'de bir yarışmada "mahsur kalan" Rus vatandaşı, 3 ay izleyicilere ricada bulunduktan sonra elendi

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Çin'de bir müzik yarışmasına katılan ve defalarca rica etmesine rağmen Çinli izleyicilerin elenmesi yönünde oy kullanmadığı Rus vatandaşı Vladislav Ivanov, üç ayın sonunda elendi.

Vladivostoklu 27 yaşındaki Ivanov, bu cumartesi günü finalde elendi.

Çince konuşabilen Ivanov, şova ilk olarak bir çevirmen olarak katılmıştı. Ivanov, yönetmenler "yakışıklı olduğunu fark ettikten sonra" yarışmaya katılması için kendisini davet ettiklerini söylemişti. Ivanov, daha sonra imzaladığı kontrat nedeniyle yarışmadan çekilemedi.

Kararı aldıktan kısa süre sonra pişman olduğunu sıkça dile getiren Ivanov, yarışmanın ilk etaplarında, "Bir müzik grubunun üyesi olmak benim hayalim değil. Zaten şarkı söyleyemiyorum ve dans edemiyorum. Diğerleri A almak isterken, ben özgürlüğüm için F almak istiyorum" dedi.

Ivanov, neredeyse her bölümde yarışmanın 11 kazananından biri olmak istemediğini dile getirdi. Bu 11 kişinin imzaladıkları kontrata göre erkeklerden oluşan bir müzik grubu kurması gerekiyor.

Cumartesi günü Ivanov yarışmadan elenerek 11 kazananın dışında kaldı. Ivanov, Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, " Sonunda işim bitti" dedi.