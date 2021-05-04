Tatile çıkmak için 2 yaşındaki çocuğunu 24 bin dolara sattı!

Çin'in Zheijang bölgesinde bir adam, "ülkeyi gezmek" için 2 yaşındaki oğlunu 24 bin 400 dolara satmakla suçlandı.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Xie isimli adam eşinden boşandıktan sonra oğullarının tam velayetini aldı. Ancak başka bir şehirde çalışan Xie, oğlunu kardeşi Lin ve ailesine bıraktı.

Xie, bir ay önce ailesinin yanına giderek oğlunu yanına aldı. Amcası Li, günler sonra 2 yaşındaki yeğenine ulaşamadı ve kardeşi telefonlarını açmayınca polise başvurdu.