Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!

T24 Dış Haberler
Çin'de 133 yolcuyu taşıyan yolcu uçağı düştü.
China Eastern Airlines, Çin’in Kunming şehrinden Guangzhou’ya giden, 133 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının “kaza” geçirdiğini açıkladı.
Guangşi bölgesine düştüğü tespit edilen uçağın Boeing 737 model olduğu belirtildi.
Uçağın hava trafik kontrolüyle bağlantısı kesildikten üç dakika sonra binlerce metre aşağı düştüğü belirtildi. Uçağın düştüğü yerde büyük bir yangın çıktı.
Kazada ölen ve yaralananların durumu henüz tespit edilmedi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uzak kazasına ilişkin şaşkınlığını dile getirdiği açıklamada, kurtarma için “tüm çabalarla” çalışılacağını, kazanın nedeninin tespit edileceğini söyledi.
KAardından Boeing hisseleri düştü
Kaza sonrasında, Boeing (BA.N) hisseleri %8 düştü. ABD'de işlem gören hisseler ise, %15,8 değer kaybetti.
Boeing'in hisseleri 177.40$'dan düşük işlem görürken, China Eastern'ın Amerikan Depozito Makbuzları 15.89$'a geriledi.