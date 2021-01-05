Çin, Covid-19'un kaynağını araştıracak DSÖ ekibine hâlâ izin vermedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kaynağını belirlemek için Çin'e gitmeye hazırlanan ekibin izinlerinin henüz kesinleştirmediğini belirterek, "Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

DSÖ liderliğindeki uluslararası bir ekibin, Koronavirüs salgınına yol açan virüsün kökenini araştırmak amacıyla ocak ayının ilk haftasında salgının merkezi olarak kabul edilen Vuhan'a gitmesi bekleniyordu.

Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Çinli yetkililerin ekibin Çin'e gelmesi için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik" diyerek, "Ekipteki iki kişinin hali hazırda yola çıkmış olması ve diğerlerinin ise son dakikada seyahat edememesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" şeklinde konuştu.

Ghebreyesus ayrıca "Görevi mümkün olan en kısa sürede başlatmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

ABD başta olmak üzere dünya genelinde çok sayıda ülke Çin'i virüsün çıktığı ilk dönemde durumun boyutunu gizlemekle suçlamıştı.

Pekin ise en son virüsün ülkeye dondurulmuş gıdalar içerisinde gelmiş olabileceğini belirterek, salgının izlerinin daha önce İspanya ve İtalya'da görüldüğüne dair çalışmalar yayımladı.