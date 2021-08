"Çin, çölde 100'den fazla nükleer füze silosu kurdu"

T24 Dış Haberler

Uydu fotoğrafları üzerinde yapılan analiz sonucunda Çin'in çölde 100'den fazla füze silosu inşa ettiği öne sürüldü. Uzmanlar, görüntülerin Çin'in nükleer silah kapasitesini artırdığına dair bir işaret olabileceğini ifade etti.

The Washington Post'un haberleştirdiği görüntülere göre Gansu'daki çölde en az 119 silo kuruldu.

Siloları uydu fotoğraflarını inceleyen 'James Martin Center for Nonproliferation Studies at the Middlebury Institute of International Studies' tespit etti. 700 mil karelik alana dağılmış alanda yer altı sığınakları da bulunuyor. ABD nükleer uzmanı Jeffrey Lewis, bu sığınakların fırlatma merkezi olarak kullanılıyor olabileceğini dile getirdi.

Tesislerin İç Moğolistan'daki nükleer balistik füze fırlatma alanlarıyla neredeyse tıpa tıp aynı olduğu belirtildi.

Lewis, "Çin'in ABD'nin ilk atışı yapması durumunda elinde karşılık vermeye yetecek kadar cephane oluşturmak için nükleer gücünü genişlettiğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in 330 nükleer başlığa sahip olduğuna inanılıyor. Bu ABD ve Rusya'nın nükleer cephaneliğinden çok daha az.