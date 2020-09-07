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Ekonomi

Çin çok hızlı toparlanıyor: İhracat yüzde 9.5 arttı

07 Eylül 2020 16:27

Çin’in ihracatı Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre dolar cinsinden yüzde 9.5 arttı. Ağustos ayında dış ticaret fazlası 58 milyar 93 milyon dolara ulaştı. Reuters’ın daha önce yaptığı ankete katılan ekonomistler ihracatın yüzde 7.1 artmasını öngörmüşlerdi. Çin’in ithalatı ise aynı dönemde yüzde 2.1 düştü.

Amerika'ya fazla büyüdü
Çin’in Amerika’yla dış ticaret fazlası Ağustos’ta 32.46 milyar dolara çıktı. Amerika Başkanı Trump, büyük dış ticaret fazlasını gerekçe göstererek Çin’den ithal edilen bazı ürünlerin gümrük vergisini artırmıştı. Bu süreç “ticaret savaşı” olarak tanımlanıyor...

 

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