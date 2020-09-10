Çin'in Londra Büyükelçiliği'nde "porno beğenme" tartışması

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Çin'in Birleşik Krallık Büyükelçiliği, büyükelçisinin hesabından pornografik bir paylaşımın beğenilmesinin ardından Twitter'ın bir soruşturma başlatmasını talep etti ve gerekirse yasal işlem başlatacaklarını belirtti.

Büyükelçilik, Lu Zayoming'in hesabına "vahşice saldırıldığını" iddia etti. Hesaptan çarşamba günü pornografik ve Çin Komünist Partisi'ni eleştiren tweetler beğenildi. Beğeniler geri çekilene kadar tweetler bir saat boyunca hesapta kaldı. Konu ile ilgili binlerce sosyal medya kullanıcısı paylaşımda bulundu.

Çin büyükelçiliği hesabın çalındığını ve tweetleri büyükelçi Zayoming'in beğenmediğini iddia ediyor. Çin Büyükelçilik sözcüsü konuyla ilgili taleplerini içeren bir mektubun Twitter'a gönderildiğini bildirdi.