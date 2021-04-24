Çin, Britanya Avam Kamarası'nın "Uygurlara soykırım yapıldığını" ifade etmesini kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Britanya Avam Kamarası'nın Pekin'in Sican'da Uygur Türklerine yaptığı muameleyi soykırım olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Cao, Britanya'nın iddialarını uluslararası Çin karşıtlarının yalanları olarak yorumlayarak, İngiltere Parlamentosunda alınan kararı kınadı.

İngiltere'nin kendi işlerine bakması gerektiğini kaydeden Cao, "Britanya'nın yeteri kadar problemi var. Britanya parlamenterler kendi işleriyle uğraşmaya çalışmalı ve kendi halkları için daha pratik şeyler yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Britanya Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını "soykırım" olarak tanıdı

Britanya Parlamentosu, 22 Nisan'da, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı ve uygulamalarını soykırım olarak tanıyarak, hükümeti Pekin'e yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Avam Kamarası'ndaki oturumun ardından milletvekilleri, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kitlesel insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçları" kınayan bir karar almıştı.