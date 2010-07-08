Çin borsaya müdahale edecek mi?

T24- Çin borsasının bu yılın başından beri yüzde 26'lık düşüş kaydederek dünya genelinde en kötü performanslardan birini sergilemesi üzerine, borsanın daha fazla düşmesini önlemek için önlem alınıp alınmayacağı tartışılıyor.



Ülkede gayrimenkul alanında yaşanan sıkıntı ve aralarında AgBank'ın rekor 22 milyar dolarlık halka arzının da bulunduğu hisse ihraçlarının bolluğu, Şanghay borsasında endeksin 15 ayın en düşük seviyesine kadar gerilemesine neden oldu.



Ntv'de yer alan habere göre, yetkililerin, borsanın daha fazla düşmesini önlemek amacıyla ne şekilde müdahalede bulunabileceklerine dair bazı senaryolar ise şöyle:



MÜDAHALEDE BULUNMAYACAK - Yüksek olasılık

Çin'deki yetkililerin, şu anda 2,413 puan seviyelerinde yer alan endeks 2,200 puanın altına düşmedikçe müdahalede bulunmayacağını düşünen analistler piyasanın, yetkililerin kaygılanacakları seviyeye düşmesine gerek kalmadan da yeni ihraçları sindirebileceğine inanıyor.



HAFİF MÜDAHALE - Olası

Şanghay Kompozit endeksinde bu hafta gelinen 15 ayın en düşük seviyesi olan 2,319 puanın altına ve 2,200 puana doğru yaşanabilecek bir gerilemenin, yetkililerin borsayı destekleyecek bazı ılımlı adımların atılmasını gündeme almalarına yol açabilir.



CİDDİ MÜDAHALE - Çok zayıf olasılık

Analistler, yetkililerin halka arzları askıya almak, devlete ait büyük kamu bankaları ve şirketlerinden doğrudan hisse satın almak gibi ağır önlemlere gitmelerini beklemiyor. Bunun yerine dolaylı olarak hisse satın almak için Central Huijin gibi devlet fonlarını kullanabilirler.