Çin borsasının değer kaybı yüzde 21'i geçti

Çin'de borsanın son bir aydaki değer kaybı yüzde 21'i aştı. Düşüşün geçici olduğu, yükseliş beklendiği açıklandı.
Çin piyasaları dünyada son dönemde yaşanan
yükselişlerin aksine kötü bir performans sergiliyor. Çin Borsası son
bir ayda yüzde 21'in üzerinde değer kaybetti.
Çin
piyasalarındaki kötü görünüm ilk olarak akla şu soruyu getiriyor:
Çin'deki balon patladı mı? Yatırım bankaları bu soruya 'hayır' yanıtını
veriyor.
Japon
yatırım bankası Nomura son raporunda Çin piyasalarını masaya yatırdı.
Çin'de varlık fiyatlarındaki artışın sonuna gelinmediğini belirten
Nomura'ya göre, piyasalarda yukarı yönlü gidilecek yol var. Nomura, "Çin'deki likidite koşulları çok çok
gevşek. Bu gevşek likidite koşulları birkaç yıl daha sürer. Çin'de
devam eden dev yatırımlar gevşek politikaları devam ettirecek"
tespitini yaptı.
Nomura,
Çin'in 2010'un ilk çeyreğinde yüzde 11 büyüyeceğini ve güçlü büyüme
trendiyle hisse senedi piyasasının da destekleneceğini öngördü.
Bir diğer yatırım bankası Merrill Lynch de para politikası değişikliği olmadığı sürece piyasaların yükseleceğine dikkat çekti.
Kredilerdeki
azalışın piyasada oynaklığı artırdığını kaydeden Merrill Lynch, bu
durumun reel likiditeden değil psikolojiden kaynaklandığını savundu.