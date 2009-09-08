Çin borsasının değer kaybı yüzde 21'i geçti

Çin'de borsanın son bir aydaki değer kaybı yüzde 21'i aştı. Düşüşün geçici olduğu, yükseliş beklendiği açıklandı.



Çin piyasaları dünyada son dönemde yaşanan yükselişlerin aksine kötü bir performans sergiliyor. Çin Borsası son bir ayda yüzde 21'in üzerinde değer kaybetti.

Nomura, "Çin'deki likidite koşulları çok çok gevşek. Bu gevşek likidite koşulları birkaç yıl daha sürer. Çin'de devam eden dev yatırımlar gevşek politikaları devam ettirecek" tespitini yaptı.