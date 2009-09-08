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Ekonomi

Çin borsasının değer kaybı yüzde 21'i geçti

Çin'de borsanın son bir aydaki değer kaybı yüzde 21'i aştı. Düşüşün geçici olduğu, yükseliş beklendiği açıklandı.

08 Eylül 2009 03:00

Çin'de borsanın son bir aydaki değer kaybı yüzde 21'i aştı. Düşüşün geçici olduğu, yükseliş beklendiği açıklandı.

Çin piyasaları dünyada son dönemde yaşanan yükselişlerin aksine kötü bir performans sergiliyor. Çin Borsası son bir ayda yüzde 21'in üzerinde değer kaybetti.

Çin piyasalarındaki kötü görünüm ilk olarak akla şu soruyu getiriyor: Çin'deki balon patladı mı? Yatırım bankaları bu soruya 'hayır' yanıtını veriyor.

Japon yatırım bankası Nomura son raporunda Çin piyasalarını masaya yatırdı. Çin'de varlık fiyatlarındaki artışın sonuna gelinmediğini belirten Nomura'ya göre, piyasalarda yukarı yönlü gidilecek yol var.

Nomura, "Çin'deki likidite koşulları çok çok gevşek. Bu gevşek likidite koşulları birkaç yıl daha sürer. Çin'de devam eden dev yatırımlar gevşek politikaları devam ettirecek" tespitini yaptı.

Nomura, Çin'in 2010'un ilk çeyreğinde yüzde 11 büyüyeceğini ve güçlü büyüme trendiyle hisse senedi piyasasının da destekleneceğini öngördü.

Bir diğer yatırım bankası Merrill Lynch de para politikası değişikliği olmadığı sürece piyasaların yükseleceğine dikkat çekti.

Kredilerdeki azalışın piyasada oynaklığı artırdığını kaydeden Merrill Lynch, bu durumun reel likiditeden değil psikolojiden kaynaklandığını savundu.

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