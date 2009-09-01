Çin borsalarındaki düşüş gerilemeye neden olabilir

Çin borsalarının, sert düşüşün ardından istikrar kazanmasıyla, iç piyasada kur ve faizde düşüşe neden olabilir.



Bankacılar sınırlı da olsa iyimser bir seyir bekledikleri ayın ilk işlem gününde iç ve dış piyasadaki yoğun veri gündemine dikkat çekerek piyasada bu verilerin yakından izleneceğini söylüyorlar.



İç piyasada bugün Markit imalat PMI, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ağustos ayı ihracatı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek. Avrupa'da Euro Bölgesi'nde imalat PMI ve Temmuz ayı işsizlik verileri, ABD'de ise Ağustos ayı ISM imalat endeksi ve Temmuz ayı bekleyen konut satışları bugün takip edilecek dış gündemi oluşturuyor.



Yurt dışı kaynaklı gündemin oldukça yoğun olduğunu vurgulayan bir bankacı, "Küresel risk iştahında sınırlı da olsa bir iyileşme gözlemleniyor. Bu iç piyasada hafif de olsa olumlu bir seyri de beraberinde getirebilir. Dolar/TL, euro/dolar paritesini izlemeye devam edecektir. Ancak aşağı yönlü işlemlerde hem iç hem dış piyasada görülen isteksizlik kuru zorlayan nedenler" dedi ve ekledi:



"Tahvil/bono tarafında ise bugün açıklanacak İTO enflasyon verileri ne kadar TÜİK ile korelasyonu düşük de olsa izlenecek bir veri. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerine kadar gösterge tahvilde yüzde 9.50- 9.85 bandındaki hareketin daha çok aşağı yönlü olmak üzere korunacağını düşünüyorum."



Bankalararası piyasanın dünkü spot kapanışında 1.5050/1.5055 lira olan ve kapanışın ardından 1.5000/1.5035 seviyelerine gerileyen en iyi dolar alış ve satış kotasyonları, bu sabah ilk işlemlerde 1.4940/1.5000 lira oldu. Aynı saat itibariyle euro dolar paritesi 1.4356 seviyesinde işlem gördü.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5000, Euro 2,1500 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,4950 liradan alınan dolar 1,5000 liradan satılıyor. 2,1450 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 2,1500 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5040 lira, Euronun satış fiyatı ise 2,1470 lira olmuştu.



Tahvil/bono piyasasında dün spot kapanışta yüzde 9.67 ve valörlü kapanışta yüzde 9.70 olan 11 Mayıs 2011 itfalı gösterge kıymetin ortalama bileşik faizi bugün tezgahüstü piyasada ilk işlemlerde yüzde 9.68 seviyesindeydi. Gösterge faiz, Ağustos ayında işlem bazında yüzde 9.38 ile tarihi dip seviyesini aşağı yönde kırmıştı.



Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS'leri (kredi iflas takası) Pazartesi günü kapanış itibariyle 211.65 baz puan seviyesindeydi. Cuma kapanış 211.65 seviyesinden gerçekleşmişti.



Bugün İngiltere piyasasında dünkü resmi tatilin ardından işlemler yeniden başlayacak. ABD'de ise Dow Jones sanayi endeksi günü yüzde 0.54 kayıpla tamamlarken vadeli işlemler TSİ 0853 itibarıyla yüzde 0.32 artışa işaret ediyordu.